17 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 3-1 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Liverpool, sahasında Newcastle United ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, Jota, Salah ve Arnold kaydetti. Konuk Newcastle'ın tek sayısı ise Shelvey'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında heyecan devam etti.

Günün son maçında şampiyonluk adaylarından Liverpool, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Newcastle United ile karşılaştı. Kırmızılar, Jonjo Shelvey'in golüyle 1-0 geriye düşse de Diogo Jota, Mohamed Salah ve Alexander Arnold'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 40'a yükseltirken Newcastle 10 puanda kaldı.

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