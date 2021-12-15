16 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 2-2 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Palace’la Southampton yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 Giriş Tarihi: 16.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Crystal Palace evinde Saouthampton'ı konuk etti. 2-2 biten maçın ardından Crystal Palace ve Southampton 8. beraberliklerini almış oldu. Bu skor sonrası Palace 20 puanla 11. sırada, Southampton ise 17 puanla 15. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Crystal Palace sahasında Saouthampton'ı ağırladı.

Karşılaşmada Zaha'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, James Ward Prowse ve Armando Broja'nın gollerine engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. İkinci yarıda Jordan Ayew attığı golle skoru belirledi.

2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Crystal Palace ve Southampton 8. beraberliklerini almış oldu.

Bu skorun ardından Palace 20 puanla 11. sırada, Southampton ise 17 puanla 15. sırada yer aldı.

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