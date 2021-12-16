Liverpool - Newcastle United maçı | CANLI (İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool, Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabaka saat 23'te başladı ve A Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Liverpool, Newcastle United ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabaka saat 23'te başladı ve A Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

LIVERPOOL - NEWCASTLE UNITED MAÇI 11'LER:

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Konate, Robertson, Thiago, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah, Jota.



Newcastle: Dubravka, Manquillo, Schar, Lascelles, Lewis, Hayden, Shelvey, Fraser, Murphy, Saint-Maximin, Joelinton.

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