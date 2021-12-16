16 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçlarına Covid-19 engeli!

Premier Lig’e Covid-19 darbesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

İngiltere Premier Lig'de oynanması planlanan Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması beklenen Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları takımlardaki coronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

İngiltere Premier Lig'de oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları takımlardaki coronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Bu son iki erteleme ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde beş Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip coronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 coronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen coronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.


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