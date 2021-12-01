Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Real Madrid tek attı 3 aldı!

İspanya La Liga'nın 15. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golü 40. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid 36 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 20 puanda kaldı. Ligin 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Athletic Bilbao ise Getafe'ye konuk olacak.

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