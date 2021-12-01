03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Real Madrid tek attı 3 aldı!

Real Madrid tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.12.2021

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Eflatun-beyazlılar mücadeleyi Karim Benzema'nın golüyle 1-0 kazandı ve liderliğini pekiştirdi.

İspanya La Liga'nın 15. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golü 40. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid 36 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 20 puanda kaldı. Ligin 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Athletic Bilbao ise Getafe'ye konuk olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham evinde hata yapmadı! Tottenham evinde hata yapmadı!
Vallecano penaltılarla tur atladı! Vallecano penaltılarla tur atladı!
Manchester United - Arsenal | CANLI Manchester United - Arsenal | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör