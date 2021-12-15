15 Aralık 2021, Çarşamba
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Real Madrid'de Luka Modric ve Marcelo corona virüsüne (Covid-19) yakalandı!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in 2 yıldızı Luka Modric ve Marcelo'nun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncunun karantinaya alındığı belirtilirken, oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Hırvat Modric ile Brezilyalı Marcelo'nun, devre arasından önce takımlarının Cadiz ve Athletic Bilbao ile yapacakları lig maçında forma giymesi beklenmiyor.
36 yaşındaki Modric, Real Madrid'de bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev alırken, yaşadığı sakatlıklar ve form grafiğindeki düşüş nedeniyle 33 yaşındaki Marcelo, 5 maçta sadece 140 dakika sahada kalabildi.
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