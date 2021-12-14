Arsenal'de Aubameyang şoku!
Arsenal forması giyen ve takım kaptanlarından Pierre Aubameyang takıma geç kaıtılınca COVID-19 protokolüne takıldı. Bunun sonunda Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de Pierre Aubameyang şoku yaşanıyor...
Geçen hafta kulüpten izin alan Aubameyang, takıma geç kaıtılınca COVID-19 protokolüne takıldı. Bunun sonunda Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
ARTETA'DAN AUBAMEYANG AÇIKLAMASI
Arteta, Aubameyang'ı disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bıraktığını açıkladı. İspanyol çalıştırıcı, "Maalesef bir disiplin ihlali nedeniyle bu kararı aldık. Takımda, daha önceden belirlediğimiz ve pazarlık konusu dahi olmayan kurallar var. Bu konuda çok tutarlı olduğumuzu düşünüyorum ve Aubameyang bu yüzden bugün kadroya dahil değil." ifadesini kullandı.
Bu yıl ikinci kez disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Pierre Aubameyang'ın takım kaptanlığının da alınabileceği belirtildi. 2018'in Ocak ayında Borussia Dortmund'dan 64 milyon euro'luk bonservisle Premier Lig ekibine katılan Gabonlu oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçta 7 gol atabildi.
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