Barcelona 1-1 Boca Juniors (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Boca Juniors penaltılar sonucu Maradona Cup'ın sahibi!
Arjantin ve dünya futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Diego Armando Maradona adına düzenlenen özel maçta Barcelona ile Boca Juniors karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle geçilirken, Maradona Cup'ın sahibi 4-2'lik penaltı sonucuyla Boca Juniors oldu. İşte detaylar...
Arjantinli futbolcuyu onurlandırmak adına "Maradona Kupası" adıyla yapılan özel maçta Barcelona ile Boca Juniors normal sürede 1-1 berabere kaldı.
PENALTILARLA BOCA KAZANDI
Barcelona Ferran'ın 50. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçerken Boca Juniors 77. Zebellos ile eşitliği yakaladı. Maç 1-1 sona ererken penaltılara geçildi. Penaltılar sonucunda karşılaşmayı Boca Juniors 4-2 kazanarak Maradona kupasının sahibi oldu.
ARALIK AYINDA GALİBİYETİ YOK
Bir hafta önce Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, ardından ligde Osasuna'yla berabere kalan Barcelona'nın galibiyet hasreti Boca karşısında da son bulmadı. Barcelona bu sonuçla Aralık ayında çıktığı dördüncü maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.
DIEGO İÇİN OMUZ OMUZA
Karşılaşma, geçtiğimiz yıl Kasım ayında hayata gözlerini yuman futbol efsanesi Diego Armando Maradona anısına oynandı. Maradona'nın formasını giydiği iki kulüp Barcelona ve Boca, Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi.
Mrsool Park'taki seyirciler arasında, Maradona'nın eski eşi Claudia ile kızları Dalma ve Giannina da yer aldı. Arjantinli müzik efsanesi Rodrigo'nun oğlu Ulises Bueno devre arasında sahne alarak, babasının Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda attığı gole ithafen yazdığı La mano de Dios (Tanrının Eli) şarkısını seslendirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi