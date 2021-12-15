15 Aralık 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-1 Boca Juniors (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Boca Juniors penaltılar sonucu Maradona Cup'ın sahibi!

Boca Juniors Maradona Cup’ın sahibi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Arjantin ve dünya futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Diego Armando Maradona adına düzenlenen özel maçta Barcelona ile Boca Juniors karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle geçilirken, Maradona Cup'ın sahibi 4-2'lik penaltı sonucuyla Boca Juniors oldu. İşte detaylar...

Arjantinli futbolcuyu onurlandırmak adına "Maradona Kupası" adıyla yapılan özel maçta Barcelona ile Boca Juniors normal sürede 1-1 berabere kaldı.

PENALTILARLA BOCA KAZANDI

Barcelona Ferran'ın 50. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçerken Boca Juniors 77. Zebellos ile eşitliği yakaladı. Maç 1-1 sona ererken penaltılara geçildi. Penaltılar sonucunda karşılaşmayı Boca Juniors 4-2 kazanarak Maradona kupasının sahibi oldu.

ARALIK AYINDA GALİBİYETİ YOK

Bir hafta önce Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, ardından ligde Osasuna'yla berabere kalan Barcelona'nın galibiyet hasreti Boca karşısında da son bulmadı. Barcelona bu sonuçla Aralık ayında çıktığı dördüncü maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

DIEGO İÇİN OMUZ OMUZA

Karşılaşma, geçtiğimiz yıl Kasım ayında hayata gözlerini yuman futbol efsanesi Diego Armando Maradona anısına oynandı. Maradona'nın formasını giydiği iki kulüp Barcelona ve Boca, Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi.

Mrsool Park'taki seyirciler arasında, Maradona'nın eski eşi Claudia ile kızları Dalma ve Giannina da yer aldı. Arjantinli müzik efsanesi Rodrigo'nun oğlu Ulises Bueno devre arasında sahne alarak, babasının Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda attığı gole ithafen yazdığı La mano de Dios (Tanrının Eli) şarkısını seslendirdi.

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