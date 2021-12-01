FIFA Arap Kupası Doha'da gerçekleşen açılış töreniyle başladı!
Bu yıl 10. gerçekleşen Arap Kupası, ilk kez FIFA çatısı altında gerçekleştiriliyor. Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadele edeceği 2021 FIFA Arap Kupası başkent Doha'da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun da katıldığı açılış töreninde, çok sayıda devlet lideri ile üst düzey yetkili hazır bulundu.
Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadele edeceği 2021 FIFA Arap Kupası başkent Doha'da düzenlenen açılış töreniyle başladı.
Açılış töreni, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nunun katılımıyla Doha'daki El-Beyt Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun da katıldığı açılış töreninde, çok sayıda devlet lideri ile üst düzey yetkili hazır bulundu.
Törene katılanlar arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmar, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah da bulunuyor.
KATAR VE BAHREYN TAKIMLARI ARASINDA AÇILIŞ MAÇI YAPILDI
Katar ve Bahreyn takımları arasında yapılan açılış maçından önce müzik ve havai fişek gösterisi ile Arap coğrafyasının tarihini ve başarılarını anlatan, birlik ve dayanışma mesajları veren bir etkinlik gerçekleştirildi.
Katar, Irak, Bahreyn, Umman, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Moritanya, Fas, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Mısır, Lübnan ve Sudan takımlarının mücadele edeceği 2021 FIFA Arap Kupası maçları, 18 Aralık'a kadar devam edecek.
İLK KEZ FIFA ÇATISI ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Katar'ın ev sahipliğinde 10'uncusu düzenlenen bu yılki şampiyona ilk kez FIFA çatısı altında gerçekleştiriliyor.
Daha önce 9 kere düzenlenen Arap Kupası'nı, Irak 4, Suudi Arabistan 2 ve Mısır, Fas ve Tunus da birer kere evlerine götürme hakkı kazanmıştı.
Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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