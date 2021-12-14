Stuttgart 0-5 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gnabry ve Lewandowski şov yaptı Bayern kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Stuttgart'a konuk oldu. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi Gnabry (3) ve Lewandowski'nin (2) attığı gollerle 5-0 kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Almanya Bundesliga'nın 16. hafta karşılaşmasında Stuttgart sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 5-0 kazandı.

GNABRY'DEN 3 GOL, 2 ASİST!

B. Münih'e galibiyeti getiren golleri 40, 53 ve 74. dakikalarda Serge Gnabry, 69. ve 72. dakikalarda ise Robert Lewandowski kaydetti.

Bayern Münih bu sonucun ardından puanını 40'a yükseltti. Stuttgart ise 3 maç sonra kaybetti ve 17 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Stuttgart ise FC Köln deplasmanında sahne alacak.

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