Manchester City 7-0 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City evinde farka koştu!

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City ile Leeds United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Foden, 13'te Grealish, 32 ve 62'de Kevin de Bruyne, 49'da Mahrez, 74'te John Stones ve 78. dakikada ise Nathan Ake kaydetti.

Ayrıca ev sahibi ekibin 61. dakikada Foden'la attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Bu sonucun ardından Manchester City 41 puana yükseldi. Leeds United'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, 16 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak. Leeds United ise Arsenal'i ağırlayacak.

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