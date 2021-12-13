13 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig ekibi Manchester United corona virüsü nedeniyle kulüp tesisini 24 saat kapattı!

Manchester United’da kulüp tesisi kapatıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da kulüp tesisi kapatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındığı ifade edildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Covid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Fransızlar açıkladı! Kartal’ın yeni hocası... Fransızlar açıkladı! Kartal'ın yeni hocası...
Sergio Agüero’dan flaş karar! Barcelona... Sergio Agüero'dan flaş karar! Barcelona...
Inter yeniden lider! Hakan’dan muhteşem gol Inter yeniden lider! Hakan'dan muhteşem gol
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör