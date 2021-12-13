Premier Lig ekibi Manchester United corona virüsü nedeniyle kulüp tesisini 24 saat kapattı!
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da kulüp tesisi kapatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındığı ifade edildi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Covid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
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