Fransızlar açıkladı! Kartal’ın yeni hocası...

ORTAK NOKTA BULUNAMADI

Farke, Beşiktaş'tan uzun vadeli sözleşme isterken kontrat süresinin 1.5 yıl olması halinde ekibi dahil olmak üzere toplam 3.5 milyon Euro yıllık ücret talep etti. 45 yaşındaki teknik adamla yapılan pazarlıklarda orta noktada buluşulamadı ve Farke gündemden düştü.