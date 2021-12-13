13 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo Fluminense'de!

Felipe Melo’nun yeni adresi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Brezilya'nın Fluminense takımına transfer oldu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Eski Galatasaraylı 38 yaşındaki futbolcu Felipe Melo, Brezilya'nın Fluminense takımına transfer oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Melo, Fluminense'ye transferi öncesinde kariyerini Brezilya'nın Palmeiras takımında sürdürüyordu.

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