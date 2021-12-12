Strasbourg 0-2 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cengiz Ünder'li Marsilya deplasmanada kazandı!

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Strasbourg sahasında Marsilya'yı konuk etti. Mücadeleyi Cengiz Ünder'li Marsilya 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Olimpik Marsilya, deplasmanda Strasbourg'u 2-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 18 haftasında Strasbourg, Marsilya'yı ağırladı. Karşılaşmanın gollerini 62. dakikada Bamba Dieng ve 82. dakikada Duje Caleta-Car attı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Mücadeleyi 2-0 kazanan ve bir maç eksiği bulunan Marsilya puanını 32'ye yükseltti. Strasbourg ise 26 puanda kaldı.

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