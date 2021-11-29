Belenenses’te 13 Omicron varyantı tespit edildi!

Portekiz Ligi takımlarından Belenenses Kulübü'ndeki 13 kişide corona virüsüne Omicron varyantına rastlandı. Belenenses, Portekiz Premier Lig’in 12’nci haftasında geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Benfica karşılaşmasına 9 kişi başlamış ve ilk yarıyı 7-0 geride kapatmıştı. Belenenses, 2’nci yarıya 7 oyuncuyla çıkmış ve 2’nci yarının hemen başında bir oyuncusunun sakatlanması ile sahada 6 kişi kalmıştı. Bu durumun ardından hakem, yetkililerle görüşerek karşılaşmayı bitirmişti.

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Belenenses Kulübü'ndeki 13 kişide corona virüsüne Omicron varyantına rastlandı.



Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü (INSA) Genel Müdürü Ricardo Jorge, yapılan ön testler sonucunda Belenenses Kulübü'ndeki koronavirüs vakalarından 13 tanesinin Omicron varyantı taşıdığını açıkladı. Jorge, bu varyantı taşıyanların tamamının oyuncu olmadığını ve teknik kadroda da vakaların yer aldığını aktardı. Varyantın yakın zamanda Güney Afrika'ya seyahat eden bir oyuncudan takıma bulaşmış olma ihtimali üzerinde durulurken, Portekiz basınına göre bu oyuncunun ise Thibang Phete olduğu belirtildi. Phete, Güney Afrika'nın 14 Kasım'da Gana ile oynadığı maçta forma giymiş ve Portekiz'e döndüğünde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.



NELER YAŞANMIŞTI?



Belenenses, Portekiz Premier Lig'in 12'nci haftasında geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Benfica karşılaşmasına 9 kişi başlamış ve ilk yarıyı 7-0 geride kapatmıştı. Belenenses, 2'nci yarıya 7 oyuncuyla çıkmış ve 2'nci yarının hemen başında bir oyuncusunun sakatlanması ile sahada 6 kişi kalmıştı. Bu durumun ardından hakem, yetkililerle görüşerek karşılaşmayı bitirmişti.

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