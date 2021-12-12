Osasuna 2-2 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barça beraberliğe razı oldu!

İspanya La Liga'nın 17. hafta karşılaşmasında Osasuna ile Barcelona kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadelede Katalan devi 2 kez öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Osasuna ile Barcelona kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 sonuçlandı.

Barcelona'nın gollerini 12. dakikada Nico ve 49'da Ezzalzouli kaydetti. Osasuna'nın golleri ise 14'te David Garcia ve 86'da Chimy Avila kaydetti.

Barcelona bu sonucun ardından galibiyet hasretini 2 maça çıkardı ve 24 puana yükseldi. Osasuna ise üst üste 3. kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve 22 puana ulaştı.

Osasuna ligin 18. haftasında Getafe'ye konuk olacak. Barcelona ise Elche'yi ağırlayacak.

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