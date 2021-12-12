12 Aralık 2021, Pazar
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Osasuna 2-2 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barça beraberliğe razı oldu!
İspanya La Liga'nın 17. hafta karşılaşmasında Osasuna ile Barcelona kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadelede Katalan devi 2 kez öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Osasuna ile Barcelona kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 sonuçlandı.
Barcelona'nın gollerini 12. dakikada Nico ve 49'da Ezzalzouli kaydetti. Osasuna'nın golleri ise 14'te David Garcia ve 86'da Chimy Avila kaydetti.
Barcelona bu sonucun ardından galibiyet hasretini 2 maça çıkardı ve 24 puana yükseldi. Osasuna ise üst üste 3. kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve 22 puana ulaştı.
Osasuna ligin 18. haftasında Getafe'ye konuk olacak. Barcelona ise Elche'yi ağırlayacak.
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