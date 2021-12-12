Real Madrid 2-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Madrid derbisi heyecanı yaşandı. Lider Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip Benzema ve Asensio'nun golleriyle 2-0 kazandı. İşte detaylar...
İspanya La Liga'nın 17. haftasındaki dev derbide Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Karim Benzema ve Marco Asensio'nun golleriyle galibiyete uzanan eflatun-beyazlılar, puanını 42'ye yükseltip liderliğini perçinledi.
İspanya La Liga'nın 17. haftasında iki Madrid takımı Real Madrid ile Atletico Madrid, derbi maçında karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-0'lık skorla galip tamamladı.
Eflatun-beyazlılara üç puana getiren golleri 16'da Karim Benzema ile 57'de Marco Asensio kaydetti.
Real Madrid bu sonucun ardından puanını 42'ye çıkarıp liderliğini perçinledi. Zirve yarışında ağır yara alan Atletico ise 29 puanda kaldı.
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