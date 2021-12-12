PSG 2-0 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET) | PSG Monaco'yu Mbappe'yle devirdi!

Fransa Ligue 1'in 18. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Monaco'yu ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Monaco kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 12. (p) ve 45. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

MONACO 5 MAÇ SONRA YENİLDİ

Bu sonucun ardından PSG 2 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 45'e çıkarttı. Monaco'nun 5 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken 26 puanda kaldı. PSG ligin 19. haftasında Lorient'e konuk olacak. Monaco ise Rennes'i ağırlayacak.

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