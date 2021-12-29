29 Aralık 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'de 4 corona virüsü vakası! Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde...

Real Madrid’e corona virüsü şoku! 4 futbolcu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

La Liga devi Real Madrid'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Eflatun beyazlılarda 4 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte detaylar...

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de 4 futbolcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, pazar günü deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.

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