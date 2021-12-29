29 Aralık 2021, Çarşamba
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Real Madrid'de 4 corona virüsü vakası! Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde...
La Liga devi Real Madrid'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Eflatun beyazlılarda 4 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte detaylar...
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de 4 futbolcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, pazar günü deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.
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