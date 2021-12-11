Venezia 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Juventus'a Venezia çelmesi!
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus deplasmanda Venezia'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Venezia 3 maç sonra puanla tanışırken, Juventus ise 2 maç sonra galip gelemedi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Juventus, Venezia ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Venedik'teki Pier Luigi Penzo Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren Venezia, ligde üst sıralara çıkmaya çalışan Juventus'u ağırladı.
Konuk takım, 32. dakikada Alvaro Morata ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Ev sahibi takım, 55. dakikada Mattia Aramu ile beraberlik golünü buldu. Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve iki takım 1'er puana razı oldu.
28 puanla 6. sırada kalan Juventus, maç eksiği olan lider Milan ile arasında 10 puan fark bulunuyor. Venezia ise 16 puanla 16. sırada yer aldı.
Ligin 17. haftasında bugün oynanan diğer maçta Fiorentina, Salernitana'yı 4-0 yendi.
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