Udinese 1-1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ibrahimovic Milan'a puanı getirdi!
İtalya Serie A'nın 17. hafta karşılaşmasında Udinese sahasında Milan'ı ağırladı. Mücadeleden konuk takım, Ibrahimovic'in 90+2'de attığı golle 1-1 eşitlikle ayrıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Milan, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
Udine'deki Dacia Arena'da oynanan müsabakada, lig lideri Milan, orta sıralardaki Udinese'ye konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 17. dakikada Beto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Milan'ı mağlup olmaktan İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic 90+2. dakikada attığı golle kurtardı. 90+5. dakikada Udinese'de Isaac Success direkt kırmızı kart görerek, takımının maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.
1-1'lik eşitlikle biten mücadele sonunda iki takım puanları paylaştı.
Milan, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 39'a çıkarttı ve ilk sıradaki yerini maç fazlasıyla korudu.
Udinese ise puanını 17'ye çıkarttı ve 15. sırada yer aldı.
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