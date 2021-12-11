11 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 1-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Mohamed Salah attı Liverpool kazandı!

Salah attı Liverpool kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip Mohamed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Mohamed Salah penaltıdan kaydetti.

Liverpool bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdürdü ve 37 puana yükseldi. Aston Villa ise 19 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Liverpool sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Aston Villa ise Norwich City deplasmanında sahne alacak.

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