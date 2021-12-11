UEFA Tottenham - Rennes maçını iptal ettiğini açıkladı!

UEFA, Konferans Ligi'nde corona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham - Rennes maçı için kararını açıkladı. Yapılan duyuruda, Tottenham ve Rennes arasındaki mücadelenin oynanmayacağı belirtildi. | Son dakika spor haberleri

İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'da birçok oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu maçlar ertelendi. Ertelenen maçlar arasına UEFA Konferans Ligi'ndeki Rennes maçı da dahil oldu.

Ntv'nin haberine göre, UEFA yaptığı açıklama ile Tottenham ve Rennes arasındaki maçı iptal etti. İlerleyen günlerde bu maç için yapılacak panel sonrası karar alınacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ