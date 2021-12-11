Bochum 1-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Dortmund Bochum'a takıldı!

Almanya Bundesliga'nın 15. hafta maçında Bochum sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Bochum'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bochum'un golünü 40. dakikada Polter, Borussia Dortmund'un golünü ise 85'te Brandt kaydetti. Ayrıca konuk takımın 54'te Wolf'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Dortmund bu sonuçla birlikte zirve yarışında yara aldı ve 31 puana yükseldi. Bochum ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 20 puana ulaştı.

Bochum ligin 16. haftasında Arminia Bielefeld'i konuk edecek. Dortmund ise Greüther Fürth'ü ağırlayacak.

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