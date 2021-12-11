11 Aralık 2021, Cumartesi
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Norwich City 0-1 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cristiano Ronaldo galibiyeti getirdi!
İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Manchester United deplasmanda Norwich City'e konuk oldu. Mücadeleyi 'Kırmızı Şeytanlar', Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Norwich City ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip ManU, 1-0'lık skorla kazandı.
Kırmızı Şeytanlar'a üç puanı getiren golü 75. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.
Manchester United bu sonuçla puanını 27'ye çıkarıp 5. sıraya yükseldi. Son sıradaki Norwich ise 10 puanda kaldı.
Bu arada Norwich'te milli futbolcumuz Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika forma giydi.
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