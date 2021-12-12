Real Madrid - Atletico Madrid maçı canlı anlatım (Real Madrid - Atletico Madrid maçı canlı izle)
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Atletico Madrid maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Real Madrid - Atletico Madrid maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Real Madrid - Atletico Madrid maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
REAL MADRID - ATLETICO MADRID İLK 11'LER
Real Madrid: Courtouis, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema.
Atletico Madrid: Oblak, Marcos Llorente, Felipe, Kondogbia, Hermoso, Correa, Koke, De Paul, Carrasco, Griezmann, Cunha.
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