Manchester City 1-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, sahasında Wolverhampton'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini Raheem Sterling'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City ile Wolverhampton, Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, rakibini 66. dakikada Raheem Sterling'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Öte yandan konuk takımda Raul Jimenez, 45+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Manchester City bu sonuçla puanını 38'e yükseltti. Wolverhampton ise 21 puanda kaldı.
Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, 14 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Leeds United'ı ağırlayacak. Wolverhampton ise 15 Aralık Çarşamba günü TSİ 22.30'da Brighton deplasmanına konuk olacak.
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