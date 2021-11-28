28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral'a büyük onur

Merih Demiral’a büyük onur
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Son dakika spor haberi: Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takımının Juventus'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada İtalya Ligi'nin sponsoru TIM tarafından "maçın en iyisi" seçildi.

Serie A'nın 14. haftasında Atalanta, deplasmanda Juventus'a konuk oldu.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği konuk takım, rakibini Duvan Zapata'nın golüyle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, İtalya Ligi'nin sponsoru TIM tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi.

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