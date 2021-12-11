11 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea Leeds United maçı CANLI İZLE (Chelsea-Leeds United canlı anlatım)

Chelsea Leeds United | CANLI İZLE
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Leeds United kozlarını paylaşıyor. Chelsea Leeds United mücadelesini CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Chelsea ile Leeds United kozlarını paylaşıyor. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chris Kavanagh yönetiyor.

CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Werner, Havertz, Mount.

Leeds United: Meslier, Shackleton, Ayling, Llorente, Firpo, Forshaw, Raphinha, Dallas, Roberts, Harrison, James.

ASpor CANLI YAYIN

CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Leeds United maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'den itibaren A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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