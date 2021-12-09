Bayern Münih'e Joshua Kimmich şoku! Yıl sonuna kadar forma giyemeyecek
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e yıldız oyuncusu Joshua Kimmich'ten kötü haber geldi. İki hafta önce koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya giren Alman oyuncu, akciğerlerinde yaşadığı sorun nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyecek.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Joshua Kimmich, akciğerlerinde yaşadığı sorun nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyecek.
İki hafta önce koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya giren Alman oyuncu, sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.
Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, akciğerlerinde problem bulunan 26 yaşındaki oyuncunun yeni yıla kadar sahalardan uzak kalmaya devam edeceği belirtildi.
Sağlığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Alman oyuncu, "Karantina sürecim yeni bitti. İyi olduğumu düşünüyorum ama akciğerlerimdeki hafif sızıntılar nedeniyle antrenmanlarda tam performans gösteremiyorum. İyileşmeye yönelik bazı egzersizler yapacağım ve ocak ayına kadar hazır hale gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
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