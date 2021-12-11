11 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea Leeds United karşısında! Chelsea Leeds United maçı A Spor'da

Chelsea Leeds United karşısında! Dev heyecan A Spor’da
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında zirveyi hedefleyen Chelsea sahasında alt sıralarda bulunan Leeds United'ı konuk edecek. Chelsea Leeds United maçı A Spor'dan naklen futbolseverlerle buluşacak.

A Spor'da Premier Lig heyecanı tam gaz devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, sahasında düşme hattı ile arasını açmak isteyen Leeds United'ı konuk ediyor. 15 maçta 33 puan toplayan ve lider Manchester City'nin iki puan gerisinde 3. olan Chelsea, geçen hafta aldığı 3-2'lik West Ham yenilgisini bugün üç puanla telafi etmek istiyor. Üç maçtır kaybetmeyen Leeds United ise seriyi sürdürmenin peşinde. 18.00'de başlayacak mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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