11 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 3-2 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea uzatmalarda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea, sahasında Leeds UnitedJorginho (2) ve Mason Mount'un golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Leeds United'ın Raphinha ve Joe Gelhardt ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Leeds United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini 42. dakikada Mason Mount ve 58 ve 90+4. dakikalarda penaltıdan Jorginho'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Leeds United'ın golleri ise 28. dakikada penaltıdan Raphinha ve 83. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.

Chelsea bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Leeds United ise 16 puanda kaldı.

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, 16 Aralık Perşembe günü TSİ 22.45'te Everton'ı konuk edecek. Leeds United ise 14 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern Münih geriden gelerek kazandı! Bayern Münih geriden gelerek kazandı!
M. City tek golle kazandı M. City tek golle kazandı
UEFA o maçı iptal ettiğini açıkladı! UEFA o maçı iptal ettiğini açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör