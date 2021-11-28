28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

St. Etienne 1-3 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Messi'nin 3 asisti galibiyeti getirdi

Messi’nin 3 asisti galibiyeti getirdi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında PSG, deplasmanda Saint-Etienne'i Correa (2) ve Di Maria'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Paris ekibine galibiyeti getiren gollerin asisti, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'den geldi.

Ligue 1'in 15. haftasında Saint-Etienne ile PSG, Stade Geofroy-Guichard'da kozlarını paylaştı.

Konuk takım, rakibini 45+2 ve 90+1. dakikalarda Marcos Aoas Correa ve 79. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. PSG'nin attığı 3 golün asisti de yıldız futbolcu Lionel Messi'den geldi. Saint-Etienne'nin tek golünü ise 23. dakikada Denis Bouanga kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Timothee Kolodziejczak, mücadelenin 45. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PSG bu sonuçla puanını 40'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Saint-Etienne ise 12 puanla son sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Taffarel Avrupa devinde! Taffarel Avrupa devinde!
Merih Demiral’a büyük onur Merih Demiral'a büyük onur
Melo’lu Palmeiras Libertadores Kupası’nı aldı! Melo'lu Palmeiras Libertadores Kupası'nı aldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör