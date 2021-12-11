Bayern Münih 2-1 Mainz (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih geriden gelerek kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih sahasında Mainz 05'i ağırladı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Bavyera temsilcisi, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Almanya Bundesliga'nın 15. hafta karşılaşmasında Bayern Münih ile Mainz 05'le kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Kingley Coman ve 74'te Musiala kaydetti. Mainz'in tek golü ise 22'de Onisiwo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 37 puana yükseldi. Mainz ise 21 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Bayern Münih deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacak. Mainz ise Hertha Berlin'i konuk edecek.

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