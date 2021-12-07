07 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de Tottenham'da 6 futbolcu Covid-19'a yakalandı!

Premier Lig ekibine corona şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) şoku yaşanıyor. İngiliz basınına göre, 6 futbolcu birden corona virüsüne yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcunun corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham'da testi pozitif çıkan 6 futbolcunun en azından 10 gün boyunca takımın oynayacağı üç maçı kaçıracağı öngörülüyor.

Ayrıca, Tottenham'da teknik ekipten de 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tottenham, bu süreçte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşırken, İngiltere Premier Lig'de ise Brighton ve Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

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