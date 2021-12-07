07 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması! Takımda kalacak mı?

Marsilya’dan Cengiz Ünder açıklaması! Takımda kalacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

Bonservisi Roma'da olan ve kiralık olarak Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Fransız ekibini başkanı Pablo Longaria yapmış olduğu açıklamada, "Ligde kümede kalmayı garantilediğimiz an Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

Roma'dan kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder için, Fransız ekibinin başkanı Pablo Longaria, açıklamada bulundu.

Longaria, "Ligde kümede kalmayı garantilediğimiz an Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 8.4 milyon euro olduğu belirtildi.

16 MAÇTA 5 GOL

500 bin euro bedelle Marsilya'ya kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 16 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.
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