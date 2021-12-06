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Everton - Arsenal maçı canlı anlatım (Everton - Arsenal maçı canlı izle)

Everton - Arsenal | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 Giriş Tarihi: 06.12.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Everton ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta. Ligin 15. haftasında Everton ile Arsenal Goodison Park'ta kozlarını paylaşıyor. Everton - Arsenal maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

EVERTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Everton - Arsenal maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

EVERTON - ARSENAL İLK 11'LER

Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Godfrey, Gordon, Doucoure, Allan, Gray, Towsend, Richarlison.

Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Thomas Partey, Xhaka, Martinelli, Odegaard, Saka, Lacazette.

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