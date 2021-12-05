05 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria 1-3 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Galatasaray'ın rakibi Lazio deplasmanda kazandı!

G.Saray’ın rakibi Lazio deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak Lazio, İtalya Serie A'nın 16. haftasında Sampdoria'yla karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi Lazio 3-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Lazio, deplasmanda Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda ligde üst sıralara yaklaşmayan çalışan Lazio ile orta sıralardaki Sampdoria ile karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, 7. dakikada Sergej Milinkovic Savic ile öne geçti: 0-1.

17. dakikada, Lazio bu kez golcüsü Ciro Immobile ile 2. golü buldu: 0-2.

37. dakikada, Immobile kendisinin 2'inci, takımının 3'üncü golüne imzasını attı: 0-3.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında, konuk ekibin ilk golüne de imzasını koyan Milinkovic-Savic, yaptığı faul ve sonrasındaki protestoları sebebiyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek, Lazio'yu sahada 10 kişi bıraktı.

89. dakikada ev sahibi Sampdoria, Manolo Gabbiadini ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Lazio ilk devrede bulduğu gollerle Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti ve üç maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Mavi-beyazlı başkent ekibi, bu galibiyetle puanını 25'e çıkarttı ve puan tablosunda 7. sıraya yükseldi.

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