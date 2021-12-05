06 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 2-0 Genoa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Juventus Genoa’yı sahasında geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Juventus ile Genoa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Cuadrado ve Dybala'nın golleriyle 2-0 kazandı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sezona kötü başlayan be şampiyonluk yarışında tutunmaya çalışan Juventus, ligin 16. haftasında Genoa'yı konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 9. dakikada Cuadrado ve 82. dakikada Dybala'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 27'ye yükseltti. Genoa ise 10 puanda kaldı.

Juventus ile lider Milan arasında 11 puan fark bulunuyor.

Haftayı puansız kapatan Genoa ise bu sezon 8. yenilgisini aldı ve 10 puanla 18. sırada kaldı.

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