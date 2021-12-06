Everton 2-1 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Everton ile Arsenal karşı karşıya geldi Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Everton, Richarlison ve Gray'in golleriyle 2-1 kazandı. Arsenal'ın tek golü ise Odegaard'dan geldi.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 15. haftasında Everton ile Arsenal kozlarını paylaştı. Goodison Park'ta oynanan ve son bölümleri nefes kesen karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta gol perdesini 45+2'de Arsenal forması giyen Odegaard açtı. Bu gole yanıt 79'da Richarlison'dan geldi. Maçta son sözü ise 90+2'de Demarai Gray söyledi. Maç Everton'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
RICHARLISON 2 KEZ OFSAYTA TAKILDI
Everton'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison 2 kez topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt gerekçesiyle 2 gol de iptal edildi.
Bu sonucun ardından Everton puanını 18'e yükseltti. Arsenal ise 23 puanda kaldı.
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