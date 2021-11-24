Barcelona - Benfica maçında kritik an! Seferovic son dakikada mutlak golü kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. 0-0'lık eşitlikle sona eren maçın son dakikasında Benfica, inanılması güç bir golü kaçırdı. Takımın deneyimli santrforu Seferovic, topu boş kaleye gönderemedi. Maçın ardından Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus da şaşkınlığını gizleyemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona kritik maçta Benfica'yı konuk etti.

Son 16 turu için mücadele eden ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Barcelona, Benfica ile berabere kalsa da son anlardaki bir pozisyon Avrupa'nın gündemine oturdu.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Barcelona rakip kalede gol ararken yapılan top kaybında Benfica kontra atağa çıktı. Rakip savunmayı ikiye bir yakalayan Portekiz ekibinde Haris Seferovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alman kaleci Ter Stegen'i de geçen Seferovic boş fileleri havalandıramadı ve kaleyi ıskaladı. Top auta çıkarken Benfica takımı o anlarda yıkım yaşadı.

Maçın ardından Benfica teknik direktörü Jorge Jesus'un dilinde de bu pozisyon vardı. Jesus kaçan gole şaşkınlığını belirtirken "Bunca yıldır antrenörlük yapıyorum. 30 yıllık kariyerimde hiçbir oyuncumun böyle bir fırsatı kaçırdığını görmedim. Neredeyse imkansızdı. Ama futbol bu, sürprizlere açık." dedi.

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