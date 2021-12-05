Tottenham 3-0 Norwich City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Tottenham 3 puanı 3 golle aldı!
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham sahasında Norwich City'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Norwich City kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle aldı ve maçı 3-0 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lucas Moura, 67'de Sanchez ve 77'de Son kaydetti. Milli oyuncumuz Ozan Kabak maç kadrosunda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.
Bu skorun ardından Tottenham yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 25 puana yükseldi. Norwich City ise 4 maç sonra kaybetti ve 10 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Norwich City sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Tottenham ise Brighton deplasmanında sahne alacak.
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