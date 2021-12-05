06 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 3-0 Norwich City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Tottenham 3 puanı 3 golle aldı!

Tottenham sahasında kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 Giriş Tarihi: 05.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham sahasında Norwich City'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Norwich City kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle aldı ve maçı 3-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lucas Moura, 67'de Sanchez ve 77'de Son kaydetti. Milli oyuncumuz Ozan Kabak maç kadrosunda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

Bu skorun ardından Tottenham yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 25 puana yükseldi. Norwich City ise 4 maç sonra kaybetti ve 10 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Norwich City sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Tottenham ise Brighton deplasmanında sahne alacak.

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