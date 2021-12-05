Aston Villa 2-1 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Leicester'a Aston Villa çelmesi!

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligin 15. haftasında, Aston Villa, Leicester City'yi Villa Park Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leicester City, 14. dakikada Harvey Barnes'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen bu skoru koruyamadı. Ataklarını sıklaştıran Aston Villa, 17. ve 54. dakikalarda defans oyuncusu Ezri Konsa'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve müsabaka, bu sonuçla tamamlandı.

İngiliz teknik adam Steven Gerrard yönetiminde çıkışını sürdüren Aston Villa, son 4 lig maçından 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonucun ardından 19 puana yükselen Aston Villa, Leicester City'yi averajla gerisinde bırakarak 10. sıraya yükseldi.

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