06 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 1-0 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ManU evinde 3 puanı tek golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 Giriş Tarihi: 05.12.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Fred'in attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 77. dakikada Fred'in attığı şık golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

RALF RANGNICK GALİBİYETLE BAŞLADI

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçici menajer olarak göreve getirilen Ralf Rangnick, ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 24'e yükseltti. Crystal Palace ise 16 puanda kaldı.

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