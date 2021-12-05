05 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Monaco 4-0 Metz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Monaco evinde rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.12.2021

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Monaco, sahasında Metz'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Monaco ile Metz karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2'de Diop, 44'te Volland, 57'de Martins ve 87'de Ben Yedder'in golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Monaco puanını 26'ya yükseltti, Metz ise 12 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Leicester’a Aston Villa çelmesi! Leicester'a Aston Villa çelmesi!
G.Saray’ın rakibi Lazio deplasmanda kazandı! G.Saray'ın rakibi Lazio deplasmanda kazandı!
Tottenham sahasında kazandı! Tottenham sahasında kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör