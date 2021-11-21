Getafe 4-0 Cadiz (MAÇ SONUCU-ÖZET) Enes Ünal gollerine devam etti!
İspanya Ligi'nde 14. hafta maçında Getafe, evinde Cadiz'i 4-0 mağlup ederken, gollerden birini Enes Ünal attı. Takımının son 4 maçının üçünde gol atan Enes, bu sezonki toplam gol sayısını 4'e çıkardı. | Son dakika spor haberleri
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Getafe, sahasında Cadiz'i 4-0 mağlup ederken, gollerden birini Enes Ünal attı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Mathias Olivera'nın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, ilk yarıyı da bu skorla üstün tamamladı.
Ev sahibi takımın ikinci yarıdaki gollerini Jorge Cuenca (Dk. 60), Enes Ünal (Dk. 81) ve Jaime Mata (Dk. 90+4) kaydetti.
Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 82. dakikada yerini Dario Poveda'ya bıraktı.
Takımının son 4 maçının üçünde gol atan Enes, bu sezonki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.
Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada önemli bir galibiyet elde eden Getafe, bu sonuçla puanını 9'a yükselterek, 19. sırada yer aldı.
Cadiz ise 12 puanla 16'ncılıkta bulunuyor.
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