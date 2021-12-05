Leipzig'de Jesse Marsch dönemi sona erdi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, ABD'li teknik direktör Jesse Marsch ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Union Berlin'e karşı oynanan maçtan sonra yapılan analiz ve görüşmelerin sonucunda Leipzig Kulübü ile Marsch'ın mukavalesini sona erdirmek için karşılıklı anlaştığı belirtildi.
Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 Aralık'ta Manchester City'ye karşı oynanacak karşılaşmaya Leipzig takımını antrenör Achim Beierlorzer'in hazırlayacağı, Marsch'ın halefinin ise yakın bir zamanda açıklanacağı kaydedildi.
3 Aralık'ta deplasmanda Union Berlin'e 2-1 yenilerek bu sezon ligde altıncı mağlubiyetini alan Leipzig, Bundesliga'da 18 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi