05 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Watford 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Watford'da Ozan Tufan süre almadı

City Watford’u 3 golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City, milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'u Bernardo Silva (2) ve Raheem Sterling'in golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Watford'u 3-1 mağlup etti.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri Raheem Sterling ve Bernardo Silva (2) atarken, ev sahibi ekibin tek golünü Cucho Hernandez kaydetti.

Watford'da forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.

Manchester City bu galibiyetle puanını 35'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Watford ise 13 puanda kaldı.

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