05 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 2-3 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Merih’ten muhteşem gol! Dev maçta kazanan Atalanta
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

İtalya Serie A'da nefes kesen bir maç oynandı. Ligin iki güçlü ekibi Napoli ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Atalanta 3-2 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral da muhteşem bir gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 16. haftası nefes kesen bir maça daha sahne oldu. Çizme'nin iki güçlü ekibi Napoli ile Atalanta, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maçta gol perdesini 7. dakikada Atalanta forması giyen Malinovskyi açtı. Bu gole cevap 40'da Zielinski'den geldi. 47'de Mertens sahneye çıktı ve Napoli 2-1 öne geçti. 60. dakikada milli futbolcumuz Merih Demiral, adeta bir forvet oyuncusu gibi şık bir gol attı ve maçta eşitliği sağladı. Karşılaşmada son sözü ise Atalanta forması giyen Freuler söyledi ve maç 3-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Serie A'da Atalanta 34 puana yükseldi, Napoli ise 36 puanda kaldı.

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